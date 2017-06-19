В Одессе молодой человек убил и изнасиловал свою знакомую

Девушка шла домой через лесопосадку, где злоумышленник напал на нее и начал наносить многочисленные удары

В Одессе молодой человек изнасиловал и убил свою знакомую. Парень напал на девушку в лесопосадке в Малиновском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной полиции.

"В дежурную часть Хмельницкого районного отдела полиции поступила информация о пропаже человека. Молодой человек сообщил, что разговаривал со своей девушкой по мобильному телефону, как вдруг услышал ее крик, и связь сразу же прервалась", – рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Молодой человек рассказал, что на протяжении трех часов самостоятельно пытался найти девушку, но ее нигде не было, поэтому он обратился в полицию. По словам парня, пропавшая каждый день ходила одной дорогой с работы домой. Копы начали искать 17-летнюю девушку. На протяжении ночи они обследовали территорию, на которой она могла пропасть.

"Осложняли работу не только ночное время и близость железнодорожных путей, но и то, что указанная территория была не жилой", – говорят копы и добавляют, что уже утром нашли тело девушки без одежды с признаками насильственной смерти. Правоохранители начали искать причастных к убийству девушки, и их подозрения пали на 18-летнего знакомого погибшей.

"Он и пострадавшая были жителями одного из сел Раздельнянского района, жили по соседству, ходили вместе в школу и работали вместе на складской базе", – рассказали копы.

Им удалось выяснить, что в то утро молодой человек выпивал со своими коллегами, а затем получил задание сжечь мусор. Парень принялся за работу и увидел свою знакомую, которая шла домой и разговаривала по телефону.

"Вооружившись ручкой лопаты, он начал преследовать свою соседку и, догнав ее, начал наносить многочисленные удары в область жизненно важных органов головы и туловища, в результате чего она упала на землю", – говорят копы. Затем, по их словам, нападавший изнасиловал свою жертву. От полученных травм девушка скончалась на месте.

По словам копов, молодой человек признался в совершении преступлений. Правоохранители начали уголовное производство по факту изнасилования и умышленного убийства.

Напомним, ранее сообщалось, в Одесской области изнасиловали и убили девушку.