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В Одессе мужчина торговал наркотиками в доме своих знакомых http://www.segodnya.ua/img/article/7902/99_main.1484930372.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/99_tn.1484930372.jpg Одесса Во время обыска были найдены опий, деньги и оружие

В Одессе мужчина торговал наркотиками в доме своих знакомых

Сегодня, 18:34

Во время обыска были найдены опий, деньги и оружие

Задержанному грозит от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Фото: pixabay.com
Задержанному грозит от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Фото: pixabay.com

В Одессе полицейские задержали мужчину, находившегося на испытательном сроке, который продавал опий в доме своих знакомых женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

29-летний одессит ранее уже имел проблемы с законом из-за незаконного хранения наркотиков. Тогда он был привлечен к ответственности по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Мужчина решил не только употреблять наркотики, но и продавать их в частном доме в Малиновском районе, где жила его знакомая. Там, с соблюдением всех правил конспирации, мужчина продавал опий.

Во время обыска полицейские обнаружили стеклянную банку, восемь использованных медицинских шприцев и шесть средств контрацепции с остатками темно-коричневой жидкости, а также пистолет и семь тысяч гривен. Изъятое было направлено на экспертизу.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи ему грозит от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, правоохранители устанавливают причастность к продаже наркотиков женщин, которые проживали в доме.

Ранее сообщалось, что патрульная из Одессы получила тюремный срок за продажу наркотиков.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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