В Одессе мужчина убил детей своей сожительницы

В Одессе на улице Паустовского ночью мужчина убил дочь и сына своей сожительницы, а также их знакомого из-за того, что те распивали дома алкоголь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В 02:15 в полицию позвонил житель одного из домов и сообщил о том, что в подъезде громко кричит окровавленный парень, за которым гонится мужчина. На место прибыли патрульные, которые нашли на лестнице следы крови, а на четвертом этаже – тело парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции.

Полицейские установили личности погибших. Ими оказались 16-летний одессит, его 21-летняя сестра, а также их знакомый в возрасте около 40 лет. Все трое жили в том же полуподвальном помещении, где были найдены тела. Кроме них, по указанному адресу также жила мать молодых людей и ее сожитель. На момент трагедии женщина находилась за пределами города.

Совсем скоро по предоставленным приметам патрульные нашли подозреваемого на улице Махачкалинской. Его доставили в Суворовский отдела полиции.

Задержанный признался в содеянном. По его словам, конфликт произошел из-за алкоголя. Придя домой, мужчина увидел, что пострадавшие пьют спиртные напитки. Это его возмутило, началась ссора, и он схватился за нож. Первым от рук злоумышленника погиб старший из пострадавших. Потом удар в шею получил сын сожительницы. Пока мужчина расправлялся с сестрой парня, ему удалось выскочить на улицу и позвать на помощь. Однако до приезда полиции он не дожил.

Лишив жизни трех человек, мужчина переоделся и ушел из дома. По дороге он выбросил нож и свою одежду со следами крови. Правоохранители нашли часть вещественных доказательств и продолжают поиски остальных.

По этому факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе невестка убила свою свекровь.