В Одессе мужчину сначала сбила легковушка, а потом троллейбус
Пострадавший получил травмы, но выжил. На месте работали медики и патрульная полиция
В Одессе на Польском спуске мужчина дважды попал под колеса, сообщает 048.ua.
Мужчину сначала сбил легковой автомобиль, а потом троллейбус.
Издание отмечает, что пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Вместе с тем он получил травмы, но выжил. На месте работали медики и патрульная полиция.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Alfa-Romeo.
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