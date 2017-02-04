В Одессе мужчину сначала сбила легковушка, а потом троллейбус

Сегодня, 15:33

Пострадавший получил травмы, но выжил. На месте работали медики и патрульная полиция

Мужчина чудом выжил. Фото: sevastopolnews.info
Мужчина чудом выжил. Фото: sevastopolnews.info

В Одессе на Польском спуске мужчина дважды попал под колеса, сообщает 048.ua.

Мужчину сначала сбил легковой автомобиль, а потом троллейбус.

Издание отмечает, что пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем он получил травмы, но выжил. На месте работали медики и патрульная полиция.

Ранее сообщалось, что на трассе КиевОдесса произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Alfa-Romeo. 
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