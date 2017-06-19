В Одессе на Большом Фонтане заканчивают благоустраивать набережную

В Одессе подходит к завершению оборудование набережной на Большом Фонтане – с 11-й по 15-ю станции. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, на 11-й станции уже благоустроили территорию протяженностью более 250 м. На участке высадили хвойные деревья и продумали места для лавок.

Сейчас в лаборатории проводится анализ подпочвенных вод. Если они будут подходить для полива растений, то на месте организуют капельное орошение посадок. Как рассказал Геннадий Мирошниченко, почти завершено обустройство набережной на 14-й станции. Он добавил, что там осталось установить часть фонарей на парапете. А так как хулиганы могут повредить фонари, поручено установить на этом участке камеры видеонаблюдения.

Кроме того, будут проводится беседы с предпринимателями, у которых есть разрешение на деятельность на этом участке набережной. Их попросят облагородить свои ларьки в соответствии со стилем набережной.



