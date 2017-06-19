В Одессе на Большом Фонтане заканчивают благоустраивать набережную

Сегодня, 16:09

Против вандалов будут бороться при помощи видеонаблюдения

В Одессе идет благоустройство прибрежной зоны. Фото: otdyhaem.com.ua
В Одессе идет благоустройство прибрежной зоны. Фото: otdyhaem.com.ua

В Одессе подходит к завершению оборудование набережной на Большом Фонтане – с 11-й по 15-ю станции. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, на 11-й станции уже благоустроили территорию протяженностью более 250 м. На участке высадили хвойные деревья и продумали места для лавок.

Сейчас в лаборатории проводится анализ подпочвенных вод. Если они будут подходить для полива растений, то на месте организуют капельное орошение посадок. Как рассказал Геннадий Мирошниченко, почти завершено обустройство набережной на 14-й станции. Он добавил, что там осталось установить часть фонарей на парапете. А так как хулиганы могут повредить фонари, поручено установить на этом участке камеры видеонаблюдения.

Кроме того, будут проводится беседы с предпринимателями, у которых есть разрешение на деятельность на этом участке набережной. Их попросят облагородить свои ларьки в соответствии со стилем набережной.


деревья, набережная, орошение, оборудование, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе на Большом Фонтане заканчивают благоустраивать набережную". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Орудие убийства. Фото: полиция

В Одессе молодой человек убил и изнасиловал свою знакомую

Сегодня, 12:11

Девушка шла домой через лесопосадку, где злоумышленник напал на нее и начал наносить многочисленные удары

Одесса

В Одессе горел будущий штаб ВМС.

Пожар и взрывы в Одессе: все подробности ЧП в здании для штаба ВМС

Сегодня, 10:24

Происшествие напугало местных жителей

Одесса

Масштабный пожар в Одессе: как выглядит место ЧП

Вчера, 15:47

На месте происшествия продолжает дежурить бригада спасателей на случай возгорания

Одесса

Баста. Фото: tv.belta.by

В Одессе отменили выступление известного российского рэпера

Вчера, 13:19

Перед этим артист беспрепятственно выступил в Киеве

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе планируют открыть службу помощи бездомным

17 Июня, 19:05

Бюджет проекта составляет четыре миллиона 750 тысяч гривен

Одесса

фото kremen.today

Хотели подорвать суд: в Одессе будут судить трех подозреваемых в подготовке теракта

17 Июня, 03:15

Мужчины проверяли мощность запланированного взрыва и провели испытания, взорвав на пустыре самодельные взрывчатки с металлическими гвоздями 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования