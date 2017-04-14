В Одессе на Пасху городской транспорт будет работать всю ночь

Власти позаботились о том, чтобы люди могли спокойно добраться на праздничную службу, а потом вернуться домой

В мэрии Одессы сообщили, что с 22:30 15 апреля до 06:00 16 апреля 2017 года организована перевозка одесситов к местам проведения богослужения по временным схемам движения городских автобусных маршрутов:

- № 201к – ул. Обнорского – Окружная дорога "Храм Святого мученика Виктора и Великомученицы Ирины" (1 ед.);

- № 237к – ул. Агрономическая – ул. Неждановой "Свято – Троицкий Храм" (1 ед.);

- № 210 – от Свято-Иверского мужского монастыря по просп. М. Жукова, ул. Космонавта Комарова, ул. Люстдорфская дорога, пл. Толбухина и в обратном направлении от пл. Толбухина по ул. Люстдорфской дороге, ул. Космонавта Комарова, просп. М. Жукова, Свято-Иверский мужской монастырь;

- № 214 – Свято-Иверский мужской монастырь – 1 ст. Люстдорфской дороги (6 ед.);

- № 191 – Свято-Успенский патриарший мужской монастырь – пл. Б. Деревянко "Дом Мебели" (22 ед.);

- № 127 – Свято-Успенский патриарший мужской монастырь – 5 ст. Б. Фонтана (12 ед.);

- № 175 – от ул. Левитана (Городская поликлиника № 20) на ул. Королева, ул. Архетекторскую, ул. Отважных, ул. Белорусскую, ул. Марии Демченко, ул. Ореховую, Мемориал 411-й батареи, ул. Дача Ковалевского, Ак. Вильямса (старая), Люстдорфскую дорогу, ул. Ак. Вильямса (новая), ул. Королева, ул. Левитана (Городская поликлиника № 20) – 6 ед.

Также в Пасхальную ночь будет работать городской электротранспорт:

- трамваи: № 3 – 2 ед.; № 5 – 1 ед.; № 7 – 3 ед.; № 10 – 1 ед.; № 12 – 1 ед.; № 13 – 1 ед.; № 15 – 1 ед.; № 18 – 1 ед., № 19 – 1 ед.; № 20 – 1 ед.; № 21 – 1 ед.; № 28 – 1 ед. № 31 – 1 ед.;

- троллейбусы: № 2 – 1 ед.; № 3 – 1 ед.; № 7 – 1 ед.; № 8 – 1 ед.; № 9 – 3 ед.; № 10 – 2 ед.; № 11 – 1 ед.; № 12 – 1 ед.