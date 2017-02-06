В Одессе на суде по делу умершего таксиста вновь взяли паузу

В Приморском районном суде Одессы состоялось судебное заседание по делу троих обвиняемых, подравшихся 4 мая с 22-летним таксистом Денисом, который в итоге попал в кому и умер. Однако на сегодняшнем заседании прокурор попросил сделать перерыв.

Об этом сообщил корреспондент Сегодня.ua.

Судья успел принять гражданский иск стороны потерпевших.

Семья Дениса подала гражданский иск с просьбой оплатить изготовление памятника. Сторона защиты согласилась на это.

Вместе с тем судья опросил свидетеля по делу – отца Дениса. Ночью, 4 мая, ему позвонил друг сына и сказал, что Дениса подрезали.

"Я отправился в Одессу, в больницу. Меня встретили друзья сына, отвезли в больницу. К Денису врачи не пустили в реанимацию. Я не помню, на второй или третий день увидел в больнице маму одного из обвиняемых, потом маму другого. Врачи говорили, что в тот же день кто-то из родителей нападавших ездил на станцию переливания крови. Еще врачи сказали, что семья нападавших предлагала помощь. Я сказал, чтобы не отказывались", – сказал отец Дениса.

По его словам, Денис все время находился в коме. Однако выйти из нее он не смог.

"Денис был самым младшим сыном... Он встречался с девушкой, у них были какие-то планы. Сейчас жена находится в таком состоянии, что работать она полноценно не может. Если бы он был, у нас были бы совсем другие планы", – подытожил отец.

Прокурор попросил сделать перерыв в рассмотрении дела до 15 февраля. На сегодняшнем заседании должны были рассматривать письменные доказательства вины обвиняемых.

Отметим, прошлое заседание не состоялось из-за отсутствия прокурора и одного из обвиняемых. Тогда собравшиеся таксисты пообещали перекрыть улицу Балковскую, если дело будет затягиваться.

Напомним, 4 мая один из участников драки ударил Дениса несколько раз ножом.

От полученных ранений и потери крови потерпевший – 22-летний Денис Семенюк, не выходя из комы, умер в больнице. По этому факту открыли уголовное производство за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а также хулиганство.

Двое студентов ОГУВД находятся под домашним арестом из-за того, что не били Дениса ножом. Им вменяется более мягкие статьи Уголовного кодекса – хулиганство и умышленное телесное повреждение.

Третий обвиняемый – их знакомый – находится под стражей, так как, по мнению следствия, именно он наносил удары ножом. Парень курсантом полиции не являлся.