В Одессе напали на журналиста

Сегодня, 16:23

Полиция уже установила личности злоумышленников

В Одессе напали на журналиста. Фото: new-variant.ru
В Одессе напали на журналиста. Фото: new-variant.ru

В Одессе журналист одного из местных СМИ подвергся нападению. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел на 24 августа.

"В полицию обратился 42-летний журналист одного из одесских телеканалов с сообщением о том, что на ул. Польской двое мужчин забрызгали ему глаза из газового баллончика", – рассказали правоохранители.

Сейчас личности злоумышленников установлены. Следствие продолжается. Правоохранители квалифицировали происшедшее по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову.
Одесса, журналист, полиция, хулиганство, напали

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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