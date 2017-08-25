В Одессе напали на журналиста
Полиция уже установила личности злоумышленников
В Одессе журналист одного из местных СМИ подвергся нападению. Об этом сообщает областная полиция.
По данным ведомства, инцидент произошел на 24 августа.
"В полицию обратился 42-летний журналист одного из одесских телеканалов с сообщением о том, что на ул. Польской двое мужчин забрызгали ему глаза из газового баллончика", – рассказали правоохранители.
Сейчас личности злоумышленников установлены. Следствие продолжается. Правоохранители квалифицировали происшедшее по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову.
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