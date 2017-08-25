В Одессе напали на журналиста

В Одессе журналист одного из местных СМИ подвергся нападению. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел на 24 августа.

"В полицию обратился 42-летний журналист одного из одесских телеканалов с сообщением о том, что на ул. Польской двое мужчин забрызгали ему глаза из газового баллончика", – рассказали правоохранители.

Сейчас личности злоумышленников установлены. Следствие продолжается. Правоохранители квалифицировали происшедшее по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову.