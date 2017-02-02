В Одессе наркотики рекламируют на стенах: как реагирует полиция

Сейчас в городе проводится оперативная работа по сбору информации о распространителях наркотических средств и психотропных веществ

Жители города жалуются, что часто на стенах домов можно увидеть объявления, написанные баллончиком для краски, в которых указывают только шутливое название препарата и номер телефона.

"Возле моего дома на жилмассиве Таирово я видела две такие надписи, причем одна на продуктовом ларьке. Неужели хозяевам ларька нравится, что с их помощью рекламируют наркотики?" – сетует одесситка Алена.

В отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУНП в Одесской области объяснили, что препараты распространяют методом "закладок" и сейчас в городе проводится оперативная работа по сбору информации о распространителях наркотических средств и психотропных веществ.

"Наркотические средства и психотропные вещества завозятся в Одессу из Киева, Запорожья, Днепра, Донецка, из-за границы: Приднестровье, Болгария, Китай", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Одессе задержали наркоторговцев, которые оставляли закладки с психотропными веществами в районе улицы 25 Чапаевская дивизия.