В Одессе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

В Одессе произошла авария с потерпевшими, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

ДТП произошло около 10:00 на Южной дороге. Там столкнулись два автобуса "Эталон" и легковушка Daewoo. В результате аварии пострадала женщина-пассажир автобуса, ее доставили в медучреждение для оказания помощи.

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"В данный момент ожидается прибытие следователя для составления необходимых материалов", — отметили патрульные.

Ранее сообщалось, что в Одессе иномарка опрокинула маршрутку: есть пострадавшие.