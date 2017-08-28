В Одессе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие
Женщину, получившую травмы, госпитализировали
В Одессе произошла авария с потерпевшими, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.
ДТП произошло около 10:00 на Южной дороге. Там столкнулись два автобуса "Эталон" и легковушка Daewoo. В результате аварии пострадала женщина-пассажир автобуса, ее доставили в медучреждение для оказания помощи.
"В данный момент ожидается прибытие следователя для составления необходимых материалов", — отметили патрульные.
Ранее сообщалось, что в Одессе иномарка опрокинула маршрутку: есть пострадавшие.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии