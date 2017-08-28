В Одессе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

Сегодня, 11:47

Женщину, получившую травмы, госпитализировали

На месте аварии
На месте аварии

В Одессе произошла авария с потерпевшими, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

ДТП произошло около 10:00 на Южной дороге. Там столкнулись два автобуса "Эталон" и легковушка Daewoo. В результате аварии пострадала женщина-пассажир автобуса, ее доставили в медучреждение для оказания помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В данный момент ожидается прибытие следователя для составления необходимых материалов", — отметили патрульные.

Ранее сообщалось, что в Одессе иномарка опрокинула маршрутку: есть пострадавшие.
авария, ДТП, Одесса, легковушка, Daewoo

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: полиция

В Одессе на "зебре" иномарка насмерть сбила пешехода

17 Августа, 11:13

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, обстоятельства ДТП выясняют правоохранители 

Другие регионы

Фото: ТАСС

Под Херсоном произошла смертельная авария

25 Мая, 21:45

На трассе водитель микроавтобуса не справился с управлением и на скорости протаранил две машины дорожников

Украина

В тройном ДТП под Полтавой пострадали 10 человек

8 Июля, 20:49

Авария с участием грузового "Газеля", легковушки "ВАЗ" и микроавтобуса "Рута" произошла на трассе Полтава - Александрия 

Происшествия

На месте ДТП. Фото: Роман Романов

В Киеве во время ДТП перевернулась легковушка

8 Апреля, 20:02

Автомобиль столкнулся с другой машиной, о пострадавших информации нет

Происшествия

В Киеве на ходу развалился автобус

15 Июля, 22:50

Десантировалась задняя часть

Одесса

Фото: politeka.net

В Одесской области фура протаранила "скорую"

4 Июля, 19:30

У водителя грузовика не оказалась при себе водительского удостоверения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования