В Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову
Инцидент произошел минувшей ночью
Минувшей ночью в Одессе на перекрестке проспекта маршала Жукова и ул. Академика Глушко неизвестные лица повредили памятник маршалу Жукову. Об этом сообщает областная полиция.
"Неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента памятник в виде бюста маршала Жукова, загрузили его в автомобиль "Мерседес-Вито" черного цвета и уехали в неизвестном направлении", – рассказали правоохранители.
Позже фрагменты памятника были обнаружены в центральной части города. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.
Напомним, в Одессе пылал 16-этажный жилой дом.
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