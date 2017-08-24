В Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову

Минувшей ночью в Одессе на перекрестке проспекта маршала Жукова и ул. Академика Глушко неизвестные лица повредили памятник маршалу Жукову. Об этом сообщает областная полиция.

"Неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента памятник в виде бюста маршала Жукова, загрузили его в автомобиль "Мерседес-Вито" черного цвета и уехали в неизвестном направлении", – рассказали правоохранители.

Позже фрагменты памятника были обнаружены в центральной части города. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Напомним, в Одессе пылал 16-этажный жилой дом.