В Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову

Сегодня, 13:02

Инцидент произошел минувшей ночью

В Одессе снесли памятник Жукову. Фото: полиция
В Одессе снесли памятник Жукову. Фото: полиция

Минувшей ночью в Одессе на перекрестке проспекта маршала Жукова и ул. Академика Глушко неизвестные лица повредили памятник маршалу Жукову. Об этом сообщает областная полиция. 

"Неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента памятник в виде бюста маршала Жукова, загрузили его в автомобиль "Мерседес-Вито" черного цвета и уехали в неизвестном направлении", – рассказали правоохранители.

Позже фрагменты памятника были обнаружены в центральной части города. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

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Напомним, в Одессе пылал 16-этажный жилой дом.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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