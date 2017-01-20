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В Одессе невестка убила свою свекровь http://www.segodnya.ua/img/article/7902/57_main.1484925386.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/57_tn.1484925386.jpg Одесса Между женщинами возникла ссора на бытовой почве, которая закончилась трагедией

В Одессе невестка убила свою свекровь

Сегодня, 19:04

Между женщинами возникла ссора на бытовой почве, которая закончилась трагедией

Женщина задержана. Фото: pixabay.com
Женщина задержана. Фото: pixabay.com

В Одессе задержали женщину, которая убила свою свекровь. Преступление она совершила во время семейного конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

На линию "102" поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются проникнуть в квартиру, расположенную в Суворовском районе города.

На место прибыла следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции. Войдя в помещение, полицейские обнаружили тело 54-летней хозяйки с открытой черепно-мозговой травмой. Там же находилась и 36-летняя сожительница сына потерпевшей.

Женщина призналась в убийстве и рассказала правоохранителям, что между ней и потерпевшей произошла ссора, которая переросла в драку.

Она ударила женщину в область головы, а та ударилась головой о стену и умерла.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Измаиле 33-летний мужчина поссорился с охранниками одного предприятия и начал угрожать им топором. Мужчину задержали по подозрению в хулиганстве.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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