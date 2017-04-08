В Одессе ночью произошел смертельный пожар

В Одессе, на улице Дмитрия Донского, произошел пожар в частном доме – погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Информация о пожаре поступила в 02:42. Спасатели обнаружили, что горит жилая комната и крыша дома. Из-за очень плотной застройки возникла угроза распространения огня на соседние помещения. Вместе с тем, пожарным в течение 40 минут удалось локализовать и ликвидировать возгорание.

Во время тушения пожара в одной из комнат обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни. Погибшим оказался 90-летний отец хозяина дома.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что под Одессой подросток самостоятельно пытался потушить горящий гараж. Парень получил ожоги и был госпитализирован.