В Одессе ночью произошел смертельный пожар

8 Апреля 2017, 11:22

На место выехали пожарные, которые тушили возгорание 40 минут 

Мужчина погиб в собственном доме. Фото: ГСЧС
Мужчина погиб в собственном доме. Фото: ГСЧС

В Одессе, на улице Дмитрия Донского, произошел пожар в частном доме – погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Информация о пожаре поступила в 02:42. Спасатели обнаружили, что горит жилая комната и крыша дома. Из-за очень плотной застройки возникла угроза распространения огня на соседние помещения. Вместе с тем, пожарным в течение 40 минут удалось локализовать и ликвидировать возгорание.

Во время тушения пожара в одной из комнат обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни. Погибшим оказался 90-летний отец хозяина дома.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что под Одессой подросток самостоятельно пытался потушить горящий гараж. Парень получил ожоги и был госпитализирован.
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Источник:

"Сегодня"

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