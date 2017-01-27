В Одессе общественники ворвались в знаменитый ресторан, чтобы помешать выселению

Сегодня, 11:52

Трое активистов были задержаны и доставлены в полицию 

На месте инцидента. Фото: Денис Григорьев
На месте инцидента. Фото: Денис Григорьев

Сегодня днем, 27 января, в Одессе на улице Екатерининской, 1 сотрудники исполнительной службы явились в ресторан "Картопляники", чтобы по решению суда выселить его и передать городу. Однако им попытались помешать общественники.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Однако на место прибыли общественники, которые ворвались в помещение, чтобы помешать выселению.

"Трое общественников доставлены в отделение полиции. На них составлены два админматериала по статье 185 – "злостное неповиновение законному распоряжению – кодекса Украины об административных нарушениях", – рассказала Сегодня.ua пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.

Как сообщил депутат горсовета Денис Григорьев, у ресторана закончился договор аренды. Он уточнил, что город выиграл суд и поэтому законно получил помещение в свою собственность.

Ранее сообщалось, что около 50 человек в камуфляже заняли несколько помещений отеля "Казацкий" в центре Киева на Майдане Независимости.
Одесса, суд, ресторан, договор, помещение, сотрудники, неповиновение, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе общественники ворвались в знаменитый ресторан, чтобы помешать выселению". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В Одессе неизвестные разгромили волонтерский центр

4 Декабря 2016, 10:37

В волонтерском центре работали около 20 организаций 

Одесса

Марш равенства в Киеве. Фото: "Сегодня"

В Одессе запретили ЛГБТ-марш

11 Августа 2016, 17:41

Кроме того, суд запретил проведение сборов с макетами оружия, также запланированных на 13 августа 

Одесса

В 2012-м возведение особняка остановили, а теперь требуют снести заложенный фундамент. Фото: odessa-flat.com

Одесса: «плоский дом» вернет свой вид

16 Сентября 2016, 06:50

Общественники собирают подписи, а чиновники обещают разобраться до понедельника

Одесса

Хулиганов ищут. Фото: lexltd.com.ua

В Одессе злоумышленник сбил полицейского и протянул его пять метров

14 Января, 16:21

Хулиганы сбежали, а пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу

Одесса

Взяточники задержаны. Фото: Думская

В Одессе будут судить сотрудников миграционной службы за систематические взятки

12 Декабря 2016, 14:14

Прокуратура области уже отправила в суд обвинительные акты 

Происшествия

Суд постановил выгнать арендаторов из здания университета

Киевский суд отобрал у арендаторов здание университета в центре столицы

25 Августа 2016, 16:31

Прокуратура выиграла кассацию

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования