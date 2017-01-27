В Одессе общественники ворвались в знаменитый ресторан, чтобы помешать выселению

Трое активистов были задержаны и доставлены в полицию

Сегодня днем, 27 января, в Одессе на улице Екатерининской, 1 сотрудники исполнительной службы явились в ресторан "Картопляники", чтобы по решению суда выселить его и передать городу. Однако им попытались помешать общественники.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Однако на место прибыли общественники, которые ворвались в помещение, чтобы помешать выселению.

"Трое общественников доставлены в отделение полиции. На них составлены два админматериала по статье 185 – "злостное неповиновение законному распоряжению – кодекса Украины об административных нарушениях", – рассказала Сегодня.ua пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.

Как сообщил депутат горсовета Денис Григорьев, у ресторана закончился договор аренды. Он уточнил, что город выиграл суд и поэтому законно получил помещение в свою собственность.

Ранее сообщалось, что около 50 человек в камуфляже заняли несколько помещений отеля "Казацкий" в центре Киева на Майдане Независимости.