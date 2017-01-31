В Одессе объявили борьбу с зарплатой в конвертах

Сегодня, 20:14

Около 400 000 человек не платят налоги

Зарплата в конверте. Фото: ZN.ua
Зарплата в конверте. Фото: ZN.ua

Власти Одесской области намерены объявить войну зарплатам в конвертах. Так, по словам председателя Одесской ОГА Максима Степанова, около 400 000 человек в возрасте от 22 до 60 лет не получают официальный доход, следовательно — не платят налоги.

"Работодатель должен понимать, что за выявление одного человека без официального оформления — штраф в 96 000 гривен. А люди должны понимать, насколько они социально не защищены, работая по-черному", — заявил Степанов.

Также он намерен разобраться с незаконными застройками территорий и рассмотреть около тысячи обращений граждан.
налоги, штраф, зарпалата, ога

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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