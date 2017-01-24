В Одессе объявлено штормовое предупреждение
В регионе ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью 15-18 м / с
В Одессе объявили штормовое предупреждение.
25 января в Одессе и местами в Одесской области ожидаются порывы северо-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Отмечается, что в ночь с 24 на 25 января в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западный, скоростью 9-14 м / с, днем порывы до 15-18 м / с.
Температура воздуха ночью 3-5º С мороза, днем 0-2ºС тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, со среды синоптики обещают значительное снижение температуры. Холода продержатся до пятницы. Морозный циклон придет с северо-востока и оттуда распространится на всю территорию Украины.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе объявлено штормовое предупреждение". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии