В Одессе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 15:04

В регионе ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью 15-18 м / с

Днем в Одессе ожидаются небольшие осадки. Фото: gamer.ru
Днем в Одессе ожидаются небольшие осадки. Фото: gamer.ru

В Одессе объявили штормовое предупреждение.

25 января в Одессе и местами в Одесской области ожидаются порывы северо-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отмечается, что в ночь с 24 на 25 января в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западный, скоростью 9-14 м / с, днем порывы до 15-18 м / с.

Температура воздуха ночью 3-5º С мороза, днем 0-2ºС тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, со среды синоптики обещают значительное снижение температуры. Холода продержатся до пятницы. Морозный циклон придет с северо-востока и оттуда распространится на всю территорию Украины.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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