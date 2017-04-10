В Одессе одолели юбилейную велосотку

В Одессе прошла традиционная Велосотка — велосипедный заезд на 100 км, посвященный Дню освобождения города. В этом году у мероприятия юбилей, ведь профессионалы и любители крутили педали уже 35 раз кряду.

Заезд стартовал у памятника Неизвестному матросу на Аллее славы, а маршрут проходил через село Великий Дальник, где в годы Второй мировой войны располагался один из рубежей обороны Одессы, а также Петродолинское и Санжейку. По данным организаторов, от аллеи стартовали более 1500 зарегистрированных участников, в том числе и гости из других стран.

"Из Беларуси приехал брестский велоклуб, были участники из Польши, Молдовы, Швеции, — рассказал "Сегодня" пресс-секретарь Велосотки Руслан Брегунец. — Традиционно приехал к нам участник из Германии с протезом одной ноги, потому он преодолел дистанцию на специальном велосипеде. Был и парень из России с инвалидностью, который ехал на лежачем велосипеде".

Дистанция не испугала ни взрослых, ни маленьких участников заезда. "Самому молодому участнику было девять лет, но он не дошел до первого контрольного пункта. Самому молодому из тех, кто финишировал, — двенадцать лет. Он преодолел маршрут за семь часов и восемь минут", — рассказали нам организаторы. А самым взрослым участником сотки оказался 76-летний житель Каховки.

Велосипедистов разделили на категории в зависимости от уровня подготовки и типа байка: "Электро", "Оригиналы" (самодельные велосипеды), "Профи" и "Армада" (новички и любители). По предварительным результатам, первым финишировал "профи" — киевлянин Алексей Касьянов, который на 39 секунд обогнал одессита Дмитрия Нанаки из категории "Армада". Впрочем, на Велосотке победителями считаются все, кто преодолел дистанцию менее чем за 10 часов.

Как минимум трое участников не смогли финишировать из-за травм.

"Две девушки столкнулись на выезде из города, одна из них угодила под автомобиль. Их госпитализировали и оказали необходимую помощь. У одной из них вывих, а у другой — растяжение. Еще одна участница получила травмы на втором участке пути", — рассказал нам спикер Велосотки. "Меня очень расстроили некоторые велосипедисты из-за того, что они крайне наплевательски относились к правилам дорожного движения", — признался нам один из участников заезда.

Погода в этом году оказалась не на стороне велосипедистов, поэтому многие сошли с дистанции еще до первой контрольной точки. "Шквальный ледяной ветер, дождь, один раз видел что-то вроде снега" — признается велосипедист Алексей Беловодов, который проехал 100 км з 8,5 часов. "Все молодцы, с таким ветром и температурой справляться было, конечно, непросто. Были даже ребята с ограниченными возможностями, которые преодолели дистанцию на тандемных велосипедах", — поделился впечатлениями один из организаторов.

Новинки: арки и "тревога"

В этом году организаторы Велосотки применили несколько современных приемов. Так, время прохождения маршрута считали специальные электронные арки. "Печати в маршрутном листе в этом году были скорее условностью, чем необходимостью. Мы уже реализовали систему электронной фиксации, и каждый участник знал свое индивидуальное время прохождения с точностью до секунды, — рассказали "Сегодня" организаторы мероприятия. — Но бумажные листы мы все равно сделали, потому что участники пытаются сохранить все, что связано с мероприятием, в том числе и такой сувенир". Правда, некоторые участники журят организаторов, что не могут узнать свои результаты. "Не приходит sms-сообщение со временем финиша", — говорит участник Евгений Музыка.

Также в этом году презентовали "безопасную" новинку для участников — обладателей смартфонов, которые могли загрузить специальную программу с тревожной кнопкой. "С ее помощью участник мог послать диспетчеру сигнал тревоги с указанием точного местоположения", — рассказали организаторы. В то же время некоторые даже с ранами добирались в пункты контроля.