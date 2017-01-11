В Одессе орудовала банда мошенников под видом полицейских
Трех злоумышленников удалось задержать в момент передачи денег
В Одессе сотрудники Приморского отдела полиции разоблачили телефонных мошенников, которые представлялись полицейскими и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности близких.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.
В Приморский отдел полиции обратился 43-летний одессит с просьбой привлечь к ответственности человека, который, представившись следователем полиции, вымогал у него 3000 долларов США за непривлечение к ответственности его якобы задержанного товарища.
Полицейские совместно с патрульными задержали группу злоумышленников в составе трех человек на горячем – в момент передачи денежных средств.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Одессе полицейские отдела противодействия киберпреступности задержали последнего участника группы мошенников, продававшей в интернете несуществующий товар.
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