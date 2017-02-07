В Одессе открыли новый центр админуслуг

Сегодня, 20:19

Стены здания сделали прозрачными

Показали открытость. Фото: culturemeter.od.ua
Показали открытость. Фото: culturemeter.od.ua

В Одессе открыли новый центр предоставления админуслуг в помещении Киевской райадминистрации. Здесь горожане смогут получить паспорт, зарегистрироваться по месту проживания, оформить бизнес или закрыть его. Чтобы продемонстрировать открытость службы, некоторые стены здесь сделали прозрачными.

"В городских центрах работают профессионалы. Все кадры прошли обучение и аттестацию, а услуги предоставляются качественно", — заявил во время открытия мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отметим, что такое же учреждение уже работает на базе Малиновской райадминистрации. "Я вклеивал фото в паспорт в центре в Малиновском районе. Помещение там, конечно, отремонтировали, но время процедуры не сократилось. Нужно едва ли не за месяц записываться, а потом еще неделю ждать паспорт", — поделился одессит Николай.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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