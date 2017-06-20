В Одессе открывают часть важной транспортной развязки

Сегодня, 12:45

Между улицами Приморской и Балковской заканчивают укладывать асфальт


Фото: П. Мордынская

Фото: П. Мордынская

Фото: П. Мордынская

Фото: П. Мордынская

Фото: П. Мордынская

Фото: П. Мордынская

Фото: П. Мордынская

Фото: П. Мордынская

Фото: П. Мордынская

В Одессе готовится к открытию часть транспортной развязки под Пересыпским мостом. Между улицами Приморской и Балковской заканчивают укладывать асфальт, а в начале улицы Черноморского казачества ремонтируют пешеходную зону. На месте побывал корреспондент "Сегодня".

"Первый этап уже заканчиваем, сегодня к вечеру, наверное, уже откроем проезд на Приморскую. Потом начнется второй этап, перейдем на улицу Одария (по другую сторону моста – прим. автора)", – рассказали "Сегодня" представители подрядчика. Пока что отмеченный участок ограждают бетонные глыбы.

Полностью открыть проезд планируют к концу лета, рассказали "Сегодня" в горсовете. "Работы будут продолжаться и сейчас думаем, как за лето закончить. Сейчас людей немного ездит: студенты, школьники пока отсутствуют", – пояснила "Сегодня" пресс-секретарь Одесского горсовета Наталья Мальцева.

Отметим, что 10 дней назад начальник городского управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай анонсировал открытие развязки через 10 дней.
улицы, начальник, проезд, открытие, асфальт, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе открывают часть важной транспортной развязки". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

На популярном одесском пляже горело кафе

Сегодня, 11:39

До приезда спасателей сотрудники заведения пытались тушить пожар самостоятельно

Одесса

В Одессе пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 1 млн грн

Сегодня, 10:28

Правоохранители изъяли около 55 тысяч пачек табачных изделий

Одесса

Пенсионерка выпала из окна. Фото: nnm.me

В Одессе пенсионерка чудом уцелела при падении с третьего этажа

Сегодня, 02:42

После приезда спасателей женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии

Одесса

В Одессе идет благоустройство прибрежной зоны. Фото: otdyhaem.com.ua

В Одессе на Большом Фонтане заканчивают благоустраивать набережную

Вчера, 16:09

Против вандалов будут бороться при помощи видеонаблюдения

Одесса

Орудие убийства. Фото: полиция

В Одессе молодой человек убил и изнасиловал свою знакомую

Вчера, 12:11

Девушка шла домой через лесопосадку, где злоумышленник напал на нее и начал наносить многочисленные удары

Одесса

В Одессе горел будущий штаб ВМС.

Пожар и взрывы в Одессе: все подробности ЧП в здании для штаба ВМС

Вчера, 10:24

Происшествие напугало местных жителей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования