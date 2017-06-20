В Одессе открывают часть важной транспортной развязки

В Одессе готовится к открытию часть транспортной развязки под Пересыпским мостом. Между улицами Приморской и Балковской заканчивают укладывать асфальт, а в начале улицы Черноморского казачества ремонтируют пешеходную зону. На месте побывал корреспондент "Сегодня".

"Первый этап уже заканчиваем, сегодня к вечеру, наверное, уже откроем проезд на Приморскую. Потом начнется второй этап, перейдем на улицу Одария (по другую сторону моста – прим. автора)", – рассказали "Сегодня" представители подрядчика. Пока что отмеченный участок ограждают бетонные глыбы.

Полностью открыть проезд планируют к концу лета, рассказали "Сегодня" в горсовете. "Работы будут продолжаться и сейчас думаем, как за лето закончить. Сейчас людей немного ездит: студенты, школьники пока отсутствуют", – пояснила "Сегодня" пресс-секретарь Одесского горсовета Наталья Мальцева.

Отметим, что 10 дней назад начальник городского управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай анонсировал открытие развязки через 10 дней.