В Одессе патрульные поймали выпившего водителя с наркотиками

Сегодня, 19:09

Наркотик направили на экспертизу, а нарушителя передали следователям

У парня нашли наркотики. Фото: pixabay.com
У парня нашли наркотики. Фото: pixabay.com

Одесские патрульные задержали нетрезвого водителя Мitsubishi, у которого нашли наркотики. Оказалось, помимо этого, мужчину ранее лишили прав на вождение автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

На улице Успенской полицейские остановили автомобиль, который нарушил правила дорожного движения. Патрульные во время разговора с водителем заметили у него явные признаки опьянения.

Мужчина отказался от экспертизы, начал вести себя вызывающе и не выполнял требований полицейских.

Для установления личности мужчину доставили в отдел полиции. Во время осмотра у него нашли сверток с наркотиками.

Позже выяснилось, что 25-летний водитель лишен прав управлять автомобилем.

На мужчину составили админматериалы по статьям: 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), 185 (злостное неповиновение работнику милиции), 122 ч.2 (нарушение правил пользования внешними осветительными приборами), 126 ч.3 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП.

Наркотик направили на экспертизу, а нарушителя передали следователям.

Ранее сообщалось, что в Одессе ликвидировали преступную группу, занимавшуюся реализацией метадона на территории города.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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