В Одессе патрульные устроили погоню за нарушителем

Сегодня утром, 20 января, одесские патрульные с погоней задержали автомобилиста, который создавал аварийные ситуации на дороге и не выполнял требования об остановке.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Патрульные получили ориентировку на задержание внедорожника Toyota, который двигался на автодороге Мелитополь-Одесса и создавал многочисленные аварийные ситуации другим транспортным средствам.

Позже они заметили эту машину на подъезде к городу. Требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали преследование и, заблокировав машину злоумышленника, остановили его на проспекте Добровольского.

Нарушителя задержали и передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку и протащил ее несколько метров.