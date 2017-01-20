В Одессе патрульные устроили погоню за нарушителем
Водитель создавал на дороге аварийные ситуации другим транспортным средствам
Сегодня утром, 20 января, одесские патрульные с погоней задержали автомобилиста, который создавал аварийные ситуации на дороге и не выполнял требования об остановке.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Патрульные получили ориентировку на задержание внедорожника Toyota, который двигался на автодороге Мелитополь-Одесса и создавал многочисленные аварийные ситуации другим транспортным средствам.
Позже они заметили эту машину на подъезде к городу. Требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали преследование и, заблокировав машину злоумышленника, остановили его на проспекте Добровольского.
Нарушителя задержали и передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку и протащил ее несколько метров.
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