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В Одессе патрульные устроили погоню за нарушителем http://www.segodnya.ua/img/article/7902/19_main.1484920927.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/19_tn.1484920927.jpg Одесса Водитель создавал на дороге аварийные ситуации другим транспортным средствам

В Одессе патрульные устроили погоню за нарушителем

Сегодня, 16:00

Водитель создавал на дороге аварийные ситуации другим транспортным средствам

Водитель-нарушитель задержан. Фото: dpchas.com.ua
Водитель-нарушитель задержан. Фото: dpchas.com.ua

Сегодня утром, 20 января, одесские патрульные с погоней задержали автомобилиста, который создавал аварийные ситуации на дороге и не выполнял требования об остановке.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Патрульные получили ориентировку на задержание внедорожника Toyota, который двигался на автодороге Мелитополь-Одесса и создавал многочисленные аварийные ситуации другим транспортным средствам.

Позже они заметили эту машину на подъезде к городу. Требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали преследование и, заблокировав машину злоумышленника, остановили его на проспекте Добровольского.

Нарушителя задержали и передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку и протащил ее несколько метров. 
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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