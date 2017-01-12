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В Одессе патрульные врезались в столб http://www.segodnya.ua/img/article/7876/83_main.1484229183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/83_tn.1484229183.jpg Одесса Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в аварии никто не пострадал

В Одессе патрульные врезались в столб

Сегодня, 15:50

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в аварии никто не пострадал

На месте аварии. Фото: odessa.report
На месте аварии. Фото: odessa.report

В Одессе патрульные полицейские на своем автомобиле "Toyota Prius" врезались в бетонный столб в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Инцидент произошел утром на 10-й станции Фонтанской дороги.

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, на скользком участке дороги водитель не справился с управлением.

"Чтобы не повредить попутно движущийся автомобиль, водитель ушел в сторону тротуара, как результат – наезд на препятствие", – сообщила Марченко.

Автомобиль врезался в опору линии электропередач. В аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Днепре автомобиль патрульных врезался в столб.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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