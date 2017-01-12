В Одессе патрульные врезались в столб

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в аварии никто не пострадал

В Одессе патрульные полицейские на своем автомобиле "Toyota Prius" врезались в бетонный столб в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Инцидент произошел утром на 10-й станции Фонтанской дороги.

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, на скользком участке дороги водитель не справился с управлением.

"Чтобы не повредить попутно движущийся автомобиль, водитель ушел в сторону тротуара, как результат – наезд на препятствие", – сообщила Марченко.

Автомобиль врезался в опору линии электропередач. В аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Днепре автомобиль патрульных врезался в столб.