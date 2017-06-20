В Одессе пенсионерка чудом уцелела при падении с третьего этажа

Сегодня, 02:42

После приезда спасателей женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии

Пенсионерка выпала из окна. Фото: nnm.me
Пенсионерка выпала из окна. Фото: nnm.me

В Одессе женщина 1937 года рождения выпала из окна многоквартирного дома на улице Черноморского казачества. Женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"Женщина выпала из окна третьего этажа на крышу балкона второго этажа жилого дома. Спустя 7 минут после сообщения на место прибыли сотрудники ГСЧС и сняли пострадавшую с козырька дома", – рассказали спасатели.

Состояние здоровья спасенной удовлетворительное, отмечают в ведомстве, но ее доставили в больницу.

В пресс-службе ГСЧС признаются, подобные случаи происходят редко. Например, два года назад одесситка спасла мужа, которого держала в воздухе до приезда спасателей.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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