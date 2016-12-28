В Одессе перед праздниками взялись за торговцев пиротехники

За отказ обучить техники безопасности продавца можно привлечь к административной ответственности

Одесская патрульная полиция по вызовам граждан реагирует на факты уличной продажи пиротехники. Такая деятельность наказывается штрафом.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Патрульные отрабатывают вызовы граждан по факту уличной продажи пиротехники. Однако, как добавила Алла Марченко, дальше этим вопросом занимаются участковые.

"Мы выезжаем на все вызовы, которые поступают на линию "102". Есть статья, запрещающая продажу нелицензированного товара. Весь товар изымается", – заявила Алла Марченко.

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По ее словам, такая деятельность подпадает под статью 156-1 КУоАПа. Согласно этой статьи, отказ работников торговли, сферы услуг, общепита и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в этих отраслях, в предоставлении потребителям достоверной и своевременной информации о товарах, их количество, качество, ассортимент, а также об их производителе, грозит штрафом от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

В то же время, замначальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин заявил, что уличные продавцы не обязаны иметь лицензию на свой товар.

"Им достаточно иметь лишь разрешение на предпринимательскую деятельность. Поэтому лучше покупать пиротехнику в торговых центрах, супермаркетах и специализированных магазинах, где вам выдадут чек", – уточнил он.

Сотрудники ГСЧС в Одесской области также проводят профилактические мероприятия и проверяют точки продажи пиротехники.

Кроме того, спасатели порекомендовали не давать пиротехнику детям и не зажигать их возле домов.

Они напомнили, что в ночь с 31 декабря 2015 на 1 января 2016 года из-за использования пиротехники возле дома загорелся ряд крыш.