В Одессе пешехода зажало между трамваем и автомобилем
30-летнего пострадавшего доставили в больницу на диагностику, на месте аварии работал следователь
В Одессе в Суворовском районе микроавтобус столкнулся с трамваем. В аварии пострадал пешеход, которого зажало между автомобилем и общественным транспортом.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit, поворачивая с улицы Одария на улицу Черноморского Казачества, не выдержал безопасный интервал и врезался в трамвай.
В результате аварии пострадал пешеход, который в это время переходил проезжую часть и оказался между микроавтобусом и трамваем.
30-летнего пострадавшего доставили в больницу на диагностику.
На место происшествия вызвали следователя для составления необходимых материалов.
Ранее сообщалось, что на 303 километре трассы Одесса - Киев столкнулись две фуры IVECO EuroStar и Renault Magnum, погиб водитель.
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