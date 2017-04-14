В Одессе пешехода зажало между трамваем и автомобилем

Сегодня, 10:09

30-летнего пострадавшего доставили в больницу на диагностику, на месте аварии работал следователь 

На месте ДТП. Фото: патрульная полиция
На месте ДТП. Фото: патрульная полиция

В Одессе в Суворовском районе микроавтобус столкнулся с трамваем. В аварии пострадал пешеход, которого зажало между автомобилем и общественным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit, поворачивая с улицы Одария на улицу Черноморского Казачества, не выдержал безопасный интервал и врезался в трамвай.

В результате аварии пострадал пешеход, который в это время переходил проезжую часть и оказался между микроавтобусом и трамваем.

30-летнего пострадавшего доставили в больницу на диагностику.

На место происшествия вызвали следователя для составления необходимых материалов.

Ранее сообщалось, что на 303 километре трассы Одесса - Киев столкнулись две фуры IVECO EuroStar и Renault Magnum, погиб водитель.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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