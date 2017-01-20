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В Одессе планируют утвердить общественный бюджет для реализации полезных идей горожан http://www.segodnya.ua/img/article/7899/79_main.1484857806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/79_tn.1484857806.jpg Одесса Активисты готовы менять город, а политолог настроен скептически

В Одессе планируют утвердить общественный бюджет для реализации полезных идей горожан

Сегодня, 07:08

Активисты готовы менять город, а политолог настроен скептически

претендовать на финансирование инициатив смогут не только различные организации, но и отдельные горожане
претендовать на финансирование инициатив смогут не только различные организации, но и отдельные горожане

В Одессе планируют учредить так называемый общественный бюджет, из которого будут выделять деньги на городские социальные проекты. Если депутаты горсовета поддержат предложение на следующей сессии, которая запланирована на 8 февраля, претендовать на финансирование инициатив смогут не только различные организации, но и отдельные горожане.

Это предложение весьма необычно для города, уверяют в муниципалитете. "У нас уже был и до сих пор работает специальный заказ для общественных организаций: они вносят свои предложения, и тот, кто выигрывает конкурс, получает финансирование. Общественный бюджет даст возможность не только организациям, но и отдельным жителям получить финансовую поддержку", — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь горсовета Наталья Мальцева. Депутатам предстоит выбрать механизм реализации: порядок подачи заявлений, формы отчетности, размер минимального и максимального финансирования.

Народные избранники предложили сразу два проекта общественного бюджета, с которыми можно ознакомиться на сайте горсовета в разделе "Проекты решений" (№7 и №15). Несмотря на одинаковые названия, в тексте есть принципиальные отличия. Так, документ под №7 предполагает, что предлагать свои социальные инновации, кроме отдельных граждан, могут предприятия и общественные организации, а №15 учитывает только личные гражданские инициативы. К тому же, согласно первому проекту, на реализацию каждой социальной идеи будут выделять от 200 тыс. до 5 млн грн, а согласно второму — гораздо меньше — от 50 тыс. до 1 млн грн. Также в первом случае воплощать идеи граждан будут соответствующие муниципальные органы, а во втором — сами инициаторы.

Желающие подать заявки на участие в проекте уже есть. "Дайте четкие сроки и инструкции, и мы с радостью попробуем силы", — говорит лидер движения "Драгоценный пластик" Евгений Хлебников. В то же время политолог Ярослав Католик считает, что новшество станет коррупционной лазейкой. "Реализация, как всегда, будет хромать на обе ноги. Возможно, часть общественных проектов будет реализована, если политики увидят в этом выгоду для себя или особенную пользу городу", — считает Католик.
бюджет, финансирование, проект, проекты, идеи

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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