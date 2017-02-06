В Одессе подросток обокрал несколько храмов
Вод похитил золотые и серебряные нагрудные крестики, а из ящика для пожертвований – 10 тысяч гривен
Одесские правоохранители задержали несовершеннолетнего вора, который успел присвоить пожертвования верующих в двух церквях.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В Портофранковское отделение полиции поступило заявление от настоятеля одного из местных кафедральных соборов о том, что неизвестный похитил имущество.
Полицейские нашли и задержали вора. Им оказался 16-летний житель Одесской области. Молодой парень ночью, повредив стекло оконной рамы, проник в помещение храма, откуда похитил золотые и серебряные нагрудные крестики, а из ящика для пожертвований – 10 тысяч гривен.
Выяснилось, что подозреваемый ранее обокрал один из городских храмов.
По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Молодому парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Напомним, в Одесской области ограбили сразу три православных храма.
В частности, нападению преступников подверглись храмы Белгород-днестровского благочиния — Свято-Андреевский храм села Андреевка, Свято-Казанский храм села Монаши и Свято-Димитриевский храм в Карналеевке.
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