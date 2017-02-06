В Одессе подросток обокрал несколько храмов

Вод похитил золотые и серебряные нагрудные крестики, а из ящика для пожертвований – 10 тысяч гривен

Одесские правоохранители задержали несовершеннолетнего вора, который успел присвоить пожертвования верующих в двух церквях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В Портофранковское отделение полиции поступило заявление от настоятеля одного из местных кафедральных соборов о том, что неизвестный похитил имущество.

Полицейские нашли и задержали вора. Им оказался 16-летний житель Одесской области. Молодой парень ночью, повредив стекло оконной рамы, проник в помещение храма, откуда похитил золотые и серебряные нагрудные крестики, а из ящика для пожертвований – 10 тысяч гривен.

Выяснилось, что подозреваемый ранее обокрал один из городских храмов.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Молодому парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, в Одесской области ограбили сразу три православных храма.

В частности, нападению преступников подверглись храмы Белгород-днестровского благочиния — Свято-Андреевский храм села Андреевка, Свято-Казанский храм села Монаши и Свято-Димитриевский храм в Карналеевке.