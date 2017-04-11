В Одессе подросток угнал с СТО иномарку, чтобы покатать подругу

В Одессе 15-летний подросток угнал автомобиль с СТО, чтобы покатать по ночному городу свою подругу. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Во время профилактической отработки Приморского района патрульные заметили Opel Astra, который двигался с нарушениями ПДД. За рулем авто был подросток, у которого не было никаких документов на транспортное средство.

Парень признался инспекторам, что украл машину со станции технического обслуживания, чтобы покататься по городу вместе с девушкой. Полицейские установили владельца автомобиля и вызвали его на место инцидента.

Юного нарушителя задержали и передали следователям для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Одессе работник СТО угнал авто клиента и уничтожил его.