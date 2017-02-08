В Одессе поджигателя автомобиля посадили в тюрьму
23-летний парень в суде свою вину признал и раскаялся
В Одессе за умышленный поджог автомобиля на улице Нежинской парня приговорили к трем годам лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Суд признал парня виновным в умышленном поджоге автомобиля, повлекшим материальный ущерб его хозяину (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
В судебном заседании обвиняемый свою вину признал и раскаялся.
Выяснилось, что 23-летний одессит в сентябре прошлого года, будучи нетрезвым, из хулиганских побуждений решил поджечь легковой автомобиль, припаркованный на улице Нежинской.
Парень приобрел в супермаркете разжигатель для костра и алкоголь.
Дождавшись ночи, он подошел к красному CHERI KIMO, облил его переднюю часть смесью и поджег.
Отметим, что в ходе судебного разбирательства также удовлетворен гражданский иск к обвиняемому о возмещении материального ущерба на сумму 100 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные подожгли автомобиль Volkswagen Passat. Как оказалось, это служебная машина начальника Государственной налоговой инспекции в Киевском районе Одессы Елены Мусиенко.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе поджигателя автомобиля посадили в тюрьму". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии