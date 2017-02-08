В Одессе поджигателя автомобиля посадили в тюрьму

Сегодня, 18:23

23-летний парень в суде свою вину признал и раскаялся

Фото: bessarabiainform.com
Фото: bessarabiainform.com

В Одессе за умышленный поджог автомобиля на улице Нежинской парня приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Суд признал парня виновным в умышленном поджоге автомобиля, повлекшим материальный ущерб его хозяину (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Выяснилось, что 23-летний одессит в сентябре прошлого года, будучи нетрезвым, из хулиганских побуждений решил поджечь легковой автомобиль, припаркованный на улице Нежинской.

Парень приобрел в супермаркете разжигатель для костра и алкоголь.

Дождавшись ночи, он подошел к красному CHERI KIMO, облил его переднюю часть смесью и поджег.

Отметим, что в ходе судебного разбирательства также удовлетворен гражданский иск к обвиняемому о возмещении материального ущерба на сумму 100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные подожгли автомобиль Volkswagen Passat. Как оказалось, это служебная машина начальника Государственной налоговой инспекции в Киевском районе Одессы Елены Мусиенко.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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