В Одессе пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 1 млн грн

Правоохранители изъяли около 55 тысяч пачек табачных изделий

В Одесской области правоохранители обнаружили в складских помещениях логистической компании сигареты молдавского и белорусского производства, которые незаконно провезли через украинскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Оперативно-следственные действия в Одессе проводились сразу по двум адресам. В складских помещениях одной из логистических компаний провела обыск общая межведомственная группа. В помещениях нашли 90 ящиков с сигаретами.

Всего правоохранители изъяли около 55 тысяч пачек табачных изделий на сумму почти 1 млн гривен.

Напомним, 16 июня в одной из логистической компании, в Кодыме правоохранители Одесской области обнаружили 12 ящиков с сигаретами.