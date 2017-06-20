В Одессе пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 1 млн грн

Сегодня, 10:28

Правоохранители изъяли около 55 тысяч пачек табачных изделий


Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

В Одесской области правоохранители обнаружили в складских помещениях логистической компании сигареты молдавского и белорусского производства, которые незаконно провезли через украинскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. 

Оперативно-следственные действия в Одессе проводились сразу по двум адресам. В складских помещениях одной из логистических компаний провела обыск общая межведомственная группа. В помещениях нашли 90 ящиков с сигаретами.

Всего правоохранители изъяли около 55 тысяч пачек табачных изделий на сумму почти 1 млн гривен.

Напомним, 16 июня в одной из логистической компании, в Кодыме правоохранители Одесской области обнаружили 12 ящиков с сигаретами. 
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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