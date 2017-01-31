В Одессе полицейские и военные Нацгвардии проанализируют каждое преступление

Одесские правоохранители создали аналитическую группу, чтобы уменьшить количество преступлений в регионе.

Как рассказали "Се­­годня" в управлении организационно-ана­литического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Одесской области, задача созданной группы — анализировать причины и условия, которые провоцируют совершение уголовных преступлений.

"Аналитическая группа ежедневно готовит анализ совершенных преступлений, по результатам которого подаются предложения по поводу активизации работы в том или ином направлении", — пояснили "Сегодня" в полиции и добавили, что для проведения оперативно-профилактических мероприятий дополнительно привлекают сотрудников управления превентивной деятельности, батальон полиции особого назначения, патрульных полицейских и военных Нацгвардии.



Помогают в работе полиции и общественные организации. Вместе с правоохранителями активисты общественных формирований патрулируют город по определенным маршрутам и в основном в вечернее время. К слову, областное управление полиции проводит занятия по правовой и специальной подготовке для таких формирований.

"Занятия проводятся по спецтематике и согласно утвержденному плану занятий. При составлении этого плана учитывают, какие задачи фор­мирования будут выполнять в дальнейшем", — пояснили нам в управлении организацион­но-аналитического обеспечения и оперативного реагирования.



По мнению местных жителей, дополнительные меры общественной безопасности в Одессе не помешают, ведь в городе то и дело происходят какие-то кражи или нападения. "Еще нужно освещение на улицах и во дворах отремонтировать", — сетуют горожане.