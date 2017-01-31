В Одессе полицейские и военные Нацгвардии проанализируют каждое преступление

Сегодня, 20:45

Правоохранители хотят уменьшить количество преступлений в регионе

Полиция — всегда начеку. Фото: od.npu.gov.ua
Полиция — всегда начеку. Фото: od.npu.gov.ua

Одесские правоохранители создали аналитическую группу, чтобы уменьшить количество преступлений в регионе.

Как рассказали "Се­­годня" в управлении организационно-ана­литического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Одесской области, задача созданной группы — анализировать причины и условия, которые провоцируют совершение уголовных преступлений.

"Аналитическая группа ежедневно готовит анализ совершенных преступлений, по результатам которого подаются предложения по поводу активизации работы в том или ином направлении", — пояснили "Сегодня" в полиции и добавили, что для проведения оперативно-профилактических мероприятий дополнительно привлекают сотрудников управления превентивной деятельности, батальон полиции особого назначения, патрульных полицейских и военных Нацгвардии.

Помогают в работе полиции и общественные организации. Вместе с правоохранителями активисты общественных формирований патрулируют город по определенным маршрутам и в основном в вечернее время. К слову, областное управление полиции проводит занятия по правовой и специальной подготовке для таких формирований.

"Занятия проводятся по спецтематике и согласно утвержденному плану занятий. При составлении этого плана учитывают, какие задачи фор­мирования будут выполнять в дальнейшем", — пояснили нам в управлении организацион­но-аналитического обеспечения и оперативного реагирования.

По мнению местных жителей, дополнительные меры общественной безопасности в Одессе не помешают, ведь в городе то и дело происходят какие-то кражи или нападения. "Еще нужно освещение на улицах и во дворах отремонтировать", — сетуют горожане.
полиция, преступления, полицейские

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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