В Одессе полиция со стрельбой преследовала банду домушников-иностранцев (видео)
Бандитами оказались трое граждан Грузии, в их автомобиле нашли похищенные вещи
В Одессе полиция гонялась за бандой домушников-иностранцев.
Грабители пытались обчистить квартиру. Соседи вызвали полицию. От оперативников воры бежали на машине, замаскированную под такси.
Преследовали беглецов по всему городу. В конце концов сотрудникам уголовного розыска пришлось открыть огонь.
Бандитами оказались трое граждан Грузии. В их автомобиле нашли похищенные вещи, отвертки и отмычки. А в квартире, где они жили, – ключи от домофонов.
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