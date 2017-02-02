В Одессе полиция со стрельбой преследовала банду домушников-иностранцев (видео)

Сегодня, 13:02

Бандитами оказались трое граждан Грузии, в их автомобиле нашли похищенные вещи


В Одессе полиция гонялась за бандой домушников-иностранцев.

Грабители пытались обчистить квартиру. Соседи вызвали полицию. От оперативников воры бежали на машине, замаскированную под такси.

Преследовали беглецов по всему городу. В конце концов сотрудникам уголовного розыска пришлось открыть огонь.

Бандитами оказались трое граждан Грузии. В их автомобиле нашли похищенные вещи, отвертки и отмычки. А в квартире, где они жили, – ключи от домофонов.
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"Сегодня"

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