В Одессе полиция со стрельбой преследовала банду домушников-иностранцев (видео)

Бандитами оказались трое граждан Грузии, в их автомобиле нашли похищенные вещи

В Одессе полиция гонялась за бандой домушников-иностранцев.

Грабители пытались обчистить квартиру. Соседи вызвали полицию. От оперативников воры бежали на машине, замаскированную под такси.

Преследовали беглецов по всему городу. В конце концов сотрудникам уголовного розыска пришлось открыть огонь.

Бандитами оказались трое граждан Грузии. В их автомобиле нашли похищенные вещи, отвертки и отмычки. А в квартире, где они жили, – ключи от домофонов.