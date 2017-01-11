В Одессе полиция устроила погоню за дрифтерами, привязавшими парня к машине (видео)

С веселыми парнями всего лишь провели профилактическую беседу

В Одессе автомобилисты устроили дрифт на Привокзальной площади и привязали к машине своего друга на санках. Патрульная полиция устроила погоню за ними.

Видео инцидента появилось в сети и вызвало обсуждение.

Дрифтеры попытались скрыться от патрульных, однако спустя некоторое время все-таки остановились.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с нарушителями провели профилактическую беседу и отпустили.