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В Одессе полиция устроила погоню за дрифтерами, привязавшими парня к машине (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/34_main.1484147014.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/34_tn.1484147014.jpg Одесса С веселыми парнями всего лишь провели профилактическую беседу

В Одессе полиция устроила погоню за дрифтерами, привязавшими парня к машине (видео)

Сегодня, 19:53

С веселыми парнями всего лишь провели профилактическую беседу


В Одессе автомобилисты устроили дрифт на Привокзальной площади и привязали к машине своего друга на санках. Патрульная полиция устроила погоню за ними.

Видео инцидента появилось в сети и вызвало обсуждение.

Дрифтеры попытались скрыться от патрульных, однако спустя некоторое время все-таки остановились.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с нарушителями провели профилактическую беседу и отпустили.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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