В Одессе полиция задержала мужчину, который разгуливал по городу с пистолетом
Во время обыска у него нашли также складной нож, полиция проводит расследование
Сегодня днем к патрульным обратился одессит, который сообщил, что на улице Пантелеймоновской он заметил прохожего с пистолетом.
Сотрудники патрульной полиции нашли похожего по описанию людей мужчину на улице Преображенской.
Во время обыска у него нашли пистолет и складной нож.
"Задержанного 40-летнего мужчину передали следователям для дальнейшего рассмотрения дела. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности", – сообщили пресс-службе патрульной полиции.
Напомним, что недавно в центре Одессы произошла стрельба. Четверо мужчин повздорили с охранниками кафе на улице Греческой.
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