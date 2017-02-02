В Одессе полиция задержала мужчину, который разгуливал по городу с пистолетом

Сегодня, 19:11

Во время обыска у него нашли также складной нож, полиция проводит расследование 

Мужчина задержан. Фото: pixabay.com
Мужчина задержан. Фото: pixabay.com

Сегодня днем к патрульным обратился одессит, который сообщил, что на улице Пантелеймоновской он заметил прохожего с пистолетом.

Сотрудники патрульной полиции нашли похожего по описанию людей мужчину на улице Преображенской.

Во время обыска у него нашли пистолет и складной нож.

"Задержанного 40-летнего мужчину передали следователям для дальнейшего рассмотрения дела. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности", – сообщили пресс-службе патрульной полиции.

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Напомним, что недавно в центре Одессы произошла стрельба. Четверо мужчин повздорили с охранниками кафе на улице Греческой.
Одесса, нож, полиция, пистолет, В Одессе

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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