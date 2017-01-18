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В Одессе попался на горячем домушник http://www.segodnya.ua/img/article/7894/1_main.1484740547.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/1_tn.1484740547.jpg Одесса Воспользоваться похищенным имуществом мужчине не удалось. Сотрудники охраны и полиции поймали злоумышленника на месте

В Одессе попался на горячем домушник

Сегодня, 13:52

Воспользоваться похищенным имуществом мужчине не удалось. Сотрудники охраны и полиции поймали злоумышленника на месте

Фото:/pixabay.com
Фото:/pixabay.com

В Одессе мужчина перелез через забор во двор частного дома, разбил окно и проник в дом, чтобы ограбить его.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Там он собрал золотые изделия и оргтехнику. Однако уйти с награбленным ему не удалось, так как сработала сигнализация.

Правонарушителя задержали охранники и полицейские. Неизвестного доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15 ч.2 (покушение на преступление), ст. 185 ч.3 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет", – рассказала начальник Киевского отдела полиции Ирина Голодыченко.

Ранее сообщалось, что  полицейские со стрельбой задержали парня, обвиняемого краже и умышленном убийстве.
Одесса, вор, ограбление, дом, домушники

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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