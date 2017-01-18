В Одессе попался на горячем домушник
Воспользоваться похищенным имуществом мужчине не удалось. Сотрудники охраны и полиции поймали злоумышленника на месте
В Одессе мужчина перелез через забор во двор частного дома, разбил окно и проник в дом, чтобы ограбить его.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Там он собрал золотые изделия и оргтехнику. Однако уйти с награбленным ему не удалось, так как сработала сигнализация.
Правонарушителя задержали охранники и полицейские. Неизвестного доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель.
"Задержанному сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15 ч.2 (покушение на преступление), ст. 185 ч.3 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет", – рассказала начальник Киевского отдела полиции Ирина Голодыченко.
Ранее сообщалось, что полицейские со стрельбой задержали парня, обвиняемого краже и умышленном убийстве.
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