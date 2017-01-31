В Одессе Потемкинскую лестницу закроют для пешеходов до конца апреля

Рабочие перекроют проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской

В Одессе с 31 января до конца апреля будет закрыто движение пешеходов по Потемкинской лестнице для завершения ремонтно-реставрационных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В течение дня рабочие перекроют проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской.

Ранее работы на лестнице велись поэтапно, с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. В огражденной части лестницы работы по гранитной облицовке выполнены на 70% с заменой подосновы и устройством гидроизоляции под гранит.

В связи с сильными морозами с 29 декабря 2016 года работы на Потемкинской лестнице были приостановлены.

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С 25 января 2017 года работы возобновились с использованием так называемых "тепляков" – передвижных палаток, позволяющих производить необходимые работы в любых погодных и температурных условиях с соблюдением технологии консервации.

С 31 января по конец апреля планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

Ранее сообщалось, что во время уборки арочных галерей одесской достопримечательности коммунальщики нашли человеческие останки. Кроме того, среди гор мусора обнаружили и ночлежку бездомных.