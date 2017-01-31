В Одессе Потемкинскую лестницу закроют для пешеходов до конца апреля

Сегодня, 15:51

Рабочие перекроют проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской

В Одессе идет ремонт Потемкинской лестницы. Фото: odessit.ua
В Одессе идет ремонт Потемкинской лестницы. Фото: odessit.ua

В Одессе с 31 января до конца апреля будет закрыто движение пешеходов по Потемкинской лестнице для завершения ремонтно-реставрационных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В течение дня рабочие перекроют проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской.

Ранее работы на лестнице велись поэтапно, с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. В огражденной части лестницы работы по гранитной облицовке выполнены на 70% с заменой подосновы и устройством гидроизоляции под гранит.

В связи с сильными морозами с 29 декабря 2016 года работы на Потемкинской лестнице были приостановлены.

Читайте также: Скелет и пристанище бомжей: что "хранится" под Потемкинской лестницей

С 25 января 2017 года работы возобновились с использованием так называемых "тепляков" – передвижных палаток, позволяющих производить необходимые работы в любых погодных и температурных условиях с соблюдением технологии консервации.

С 31 января по конец апреля планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

Ранее сообщалось, что во время уборки арочных галерей одесской достопримечательности коммунальщики нашли человеческие останки. Кроме того, среди гор мусора обнаружили и ночлежку бездомных.
Одесса, рабочие, Потемкинская лестница, коммунальщики, движение, достопримечательности, закроют, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе Потемкинскую лестницу закроют для пешеходов до конца апреля". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Туристам — фоторамка для селфи. Фото: positime.ru

В Одессе появится гигантский туристический объект для селфи

29 Августа 2016, 20:43

Одесситы и туристы смогут сделать яркий снимок на память

Одесса

В 2012-м возведение особняка остановили, а теперь требуют снести заложенный фундамент. Фото: odessa-flat.com

Одесса: «плоский дом» вернет свой вид

16 Сентября 2016, 06:50

Общественники собирают подписи, а чиновники обещают разобраться до понедельника

Одесса

У рамки. Очереди для фото пока не собираются, но желающие запечатлеть себя на фоне моря есть. Фото: mayak.org.ua

В Одессе появился новый арт-объект для ярких селфи

5 Октября 2016, 11:42

Организаторы проекта сооружают гигантские фоторамки, чтобы привлечь внимание к уникальным и красивым местам города

Одесса

В Одессе разноцветные спортсмены устроили красочный забег

28 Августа 2016, 02:06

Бегунов на старте и финише обсыпали яркой краской

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования