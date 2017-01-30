В Одессе поймали банду, державшую в страхе несколько районов

Сегодня, 17:18

Преступники поджидали своих жертв возле круглосуточных заведений. Им удалось ограбить отдыхающих почти на 90 тысяч гривен

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы, которая орудовала на территории Одессы и области.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской области.

В течение июня-сентября 2016 они совершали кражи и грабежи. Своих потенциальных жертв мужчины поджидали ночью возле ночных клубов и круглосуточных кафе на территории гидропарка "Лузановка", Приморского района города и Лиманского района области.

В полицию обратились пятеро пострадавших от деятельности группировки. Сумма убытков, а это похищенные и отобраны мобильные телефоны, золотые цепочки, средства, составляет почти 90 тысяч гривен. Имущество пострадавших злоумышленники сдавали в ломбарды.

Кроме того, 28-летний организатор преступной группы незаконно приобрел и хранил у себя в авто боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.

Сейчас обвинительный акт по ч. 5 ст. 186, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 263 УК Украины направлен в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Одесской области разоблачили организованную преступную группировку, подконтрольную чеченскому вору в законе.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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