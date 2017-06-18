В Одессе пожар в здании Минообороны сопровождался взрывами

Жители близлежащих домов: у нас растянуты шланги и бегают пожарные, бахнуло часа в два

В Одессе сегодня ночью произошел масштабный пожар в нежилом здании в районе 6-й станции Большого Фонтана. Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, горело сооружение Минобороны. Во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона.

"В 1:08 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом помещении. В 1:21 на место вызова приехали первые пожарно-спасательные подразделения, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Горели крыша, чердачное помещения и третий этаж здания. Примерна площадь пожара – 300 квадратных метров".

Пожар удалось полностью ликвидировать в 3:38. На месте работали 52 спасатели и 14 единиц техники.

"Причина пожара устанавливается, погибших и пострадавших нет", – говорят в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В июле 2016 года по распоряжению Кабмина 10000 "квадратов" здания на Фонтанской дороге, 14, передали Минобороны для размещения там штаба Военно-морских сил Украины. Но в пресс-службе ВМС "Сегодня" пояснили, что пострадала та часть здания, которая реконструируется, но ее еще не передали военным морякам. По этому же адресу располагается военно-морской лицей, но он, к счастью, не пострадал.

"Это просто огромное здание, там и прокуратура, и суды, частично его занимает лицей", – рассказали нам в пресс-службе. Пожар и взрывы разбудили жителей близлежащих домов.

"У нас по улице Ивана Франко растянуты в сторону Бригадной пожарные шланги и бегают пожарные, бахнуло в два, но бегали и растягивали уже до того", – рассказала в сети форумчанка под ником Irinna.

"Тушили около полутора часов, после произошел взрыв, предположительно, баллона с газом", – сообщил пользователь под ником keks24.

"Взрыв был один, мы с кошкой испугались, дворовые собаки начали лаять, а вот мои родители даже не проснулись. Стены не тряслись, так что бывало и хуже", – призналась "Сегодня" одесситка Виктория. А те, кто проживают в более отдаленных районах, в сети признаются, что видели "гриб красного цвета как от взрыва газа в доме".