В Одессе пожарные спасли из огня двух женщин

Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Маршала Жукова

Одесские огнеборцы спасли двух одесситок во время пожара. Вечером в понедельник в многоквартирном доме на проспекте Маршала Жукова произошло возгорание.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, спасатели прибыли на место спустя 11 минут после вызова, а еще через 13 ликвидировали огонь на площади 5 квадратных метров.

В результате пожара пострадали два человека: 70-летняя хозяйка квартиры и ее 72-летняя подруга. Пострадавших госпитализировали с диагнозом "отравлением продуктами горения".