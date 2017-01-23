В Одессе продавец обчистила кассу магазина

В Одессе продавец одного магазина похитила из кассы 11 тысяч гривен, алкогольные напитки и сигареты с витрины магазина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В полицию обратился 40-летний частный предприниматель, сообщившись о том, что кто-то из кассы его магазина похитил 11 тысяч гривен, а с витрины – алкогольные напитки и табачные изделия.

Правоохранители разоблачили в совершении этого преступления и задержали 33-летнюю одесситку, которая призналась в содеянном. Во время задержания у нее изъяли вещественные доказательства.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1.ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы ограбили магазин известного дизайнера.