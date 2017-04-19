В Одессе продавец воровал дорогую технику из магазина, заменяя на подделку

В Одессе поймали продавца-консультанта, похитившего мобильные телефоны из магазина электроники. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ходе следствия выяснилось, что находясь на своем рабочем месте, он тайно завладел тремя смартфонами на общую сумму более 55500 гривен.

Один из телефонов правонарушитель просто достал из коробки и после окончания рабочего дня незаметно вынес из магазина.

Отсутствие двух других изобретательный юноша решил скрыть, заменив дорогие гаджеты более дешевыми копиями.

С этой целью он предусмотрительно приобрел на рынке два аналога iPhone за две тысячи гривен и положил их в коробки вместо оригинальных изделий, общая стоимость которых – около 46 тысяч гривен.

Позже оригинальные телефоны, которые парень планировал продать, изъяли правоохранители.

По этим фактам начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Согласно законодательству, подозреваемому грозит арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали группу жителей Одесской области, которые ограбили инкассаторский автомобиль и похитили имущество ломбарда на сумму около 500 тысяч гривен.