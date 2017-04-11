В Одессе произошел масштабный пожар: сгорели 15 дачных домов
При пожаре пострадал мужчина – он пытался самостоятельно потушить огонь
Фото:odesa.dsns.gov.ua
Фото:odesa.dsns.gov.ua
Фото:odesa.dsns.gov.ua
Фото:odesa.dsns.gov.ua
Фото:odesa.dsns.gov.ua
Фото:odesa.dsns.gov.ua
На причале №133 общества рыболовов-любителей "Зеленый мыс" на Даче Ковалевского возник сильный пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.
К месту вызова прибыли два пожарных отделения. На тот момент огонь уже охватил 15 дачных домов, а общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Из-за того, что могли взорваться газовые баллоны, на место прибыли дополнительные отделения спасателей.
"Тушение осложнялось плотностью застройки, наличием легковоспламеняющихся деревянных и металлопластиковых материалов, отсутствием подъездов к морю для набора воды. Была организована подача воды из моря с помощью мотопомпы", – говорится в сообщении ГСЧС.
Огонь уничтожил 15 дачных домов. При пожаре пострадал мужчина – он пытался самостоятельно потушить огонь, но получил ожог руки.
В ликвидации пожара участвовали 70 человек личного состава и 10 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в частном доме – погиб человек.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе произошел масштабный пожар: сгорели 15 дачных домов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии