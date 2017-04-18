В Одессе произошло масштабное ДТП
Пострадала женщина-водитель, ее госпитализировали в областную больницу
Сегодня днем на улице Бунина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-центре патрульной полиции Одессы.
В частности, столкнулись три автомобиля и скутер. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Yaris решила сделать разворот, отъезжая от правого края улицы.
В результате произошло столкновение с ЗАЗ Forza, который отбросило на припаркованный Mitsubishi Pajero. После этого авто Toyota лоб в лоб столкнулось со скутером Yamaha.
Пострадала женщина-водитель Toyota Yaris. Ее госпитализировали в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом левого плечевого сустава и гематомой лобной области.
Напомним, сегодня на Молдаванке произошло ДТП с участием автомобиля частной охраны. Пострадавших доставили в больницу.
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