В Одессе произошло масштабное ДТП

Пострадала женщина-водитель, ее госпитализировали в областную больницу

Сегодня днем на улице Бунина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-центре патрульной полиции Одессы.

В частности, столкнулись три автомобиля и скутер. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Yaris решила сделать разворот, отъезжая от правого края улицы.

В результате произошло столкновение с ЗАЗ Forza, который отбросило на припаркованный Mitsubishi Pajero. После этого авто Toyota лоб в лоб столкнулось со скутером Yamaha.

Пострадала женщина-водитель Toyota Yaris. Ее госпитализировали в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом левого плечевого сустава и гематомой лобной области.

Напомним, сегодня на Молдаванке произошло ДТП с участием автомобиля частной охраны. Пострадавших доставили в больницу.