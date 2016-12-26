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В Одессе произошло смертельное ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7830/90_main.1482745495.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/90_tn.1482745495.jpg Одесса Один пассажир скончался на месте до приезда "скорой"

В Одессе произошло смертельное ДТП

Сегодня, 11:43

Один пассажир скончался на месте до приезда "скорой"

На месте аварии. Фото: полиция
На месте аварии. Фото: полиция

В Одессе сегодня утром, 26 декабря, по улице Академика Филатова, 41 произошло ДТП с участием трех автомобилей: ВАЗ 2104, ВАЗ Самара и BMW.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водитель и пассажир BMW скрылся с места происшествия. В аварии пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ-2104. Еще один пассажир скончался на месте до приезда "скорой" и полиции.

Как добавили патрульные, водитель ВАЗа двигался по Филатова, когда разогнавшееся BMW, двигаясь сзади, врезался в него. От удара автомобиль откинуло на обочину, где он столкнулся с припаркованным автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Одессе на пересечении улиц Большой Арнаутской и Заславского столкнулись три автомобиля: два человека погибли на месте, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больниц
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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