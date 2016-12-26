В Одессе произошло смертельное ДТП
Один пассажир скончался на месте до приезда "скорой"
В Одессе сегодня утром, 26 декабря, по улице Академика Филатова, 41 произошло ДТП с участием трех автомобилей: ВАЗ 2104, ВАЗ Самара и BMW.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Водитель и пассажир BMW скрылся с места происшествия. В аварии пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ-2104. Еще один пассажир скончался на месте до приезда "скорой" и полиции.
Как добавили патрульные, водитель ВАЗа двигался по Филатова, когда разогнавшееся BMW, двигаясь сзади, врезался в него. От удара автомобиль откинуло на обочину, где он столкнулся с припаркованным автомобилем.
Ранее сообщалось, что в Одессе на пересечении улиц Большой Арнаутской и Заславского столкнулись три автомобиля: два человека погибли на месте, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больниц
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