В Одессе произошло убийство из-за ревности (видео)

Вчера ночью в нежилом помещении, расположенном на улице Левитана в Одессе, 30-летний уроженец Николаевской области приревновал свою подругу и лишил жизни своего соперника.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, три человека без определенного места жительства — двое мужчин и подруга одного из них – нашли временное пристанище в заброшенном здании. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора на почве ревности. 30-летний гражданин, руководствуясь мотивом мести за угрозы оппонента забрать его сожительницу, решил лишить его жизни. С помощью веревки злоумышленник задушил 27-летнего соперника, а после скрылся. Его подруга сообщила о происшествии правоохранителям.

Работники Киевского отдела полиции установили личность правонарушителя. На его поиск ориентировали весь личный состав правоохранительных органов Одессы. Вскоре злоумышленник был задержан бойцами Национальной гвардии на Большой Арнаутской и доставлен в полицию.