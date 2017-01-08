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В Одессе произошло убийство из-за ревности (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/63_main.1483829684.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/63_tn.1483829684.jpg Одесса 30-летний мужчина приревновал подругу и лишил жизни соперника

В Одессе произошло убийство из-за ревности (видео)

Сегодня, 01:10

30-летний мужчина приревновал подругу и лишил жизни соперника


Вчера ночью в нежилом помещении, расположенном на улице Левитана в Одессе, 30-летний уроженец Николаевской области приревновал свою подругу и лишил жизни своего соперника.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, три человека без определенного места жительства — двое мужчин и подруга одного из них – нашли временное пристанище в заброшенном здании. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора на почве ревности. 30-летний гражданин, руководствуясь мотивом мести за угрозы оппонента забрать его сожительницу, решил лишить его жизни. С помощью веревки злоумышленник задушил 27-летнего соперника, а после скрылся. Его подруга сообщила о происшествии правоохранителям.

Работники Киевского отдела полиции установили личность правонарушителя. На его поиск ориентировали весь личный состав правоохранительных органов Одессы. Вскоре злоумышленник был задержан бойцами Национальной гвардии на Большой Арнаутской и доставлен в полицию.
Одесса, убийство, ревность, злоумышленник

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