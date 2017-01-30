В Одессе прошло шествие в память о Героях Крут

Патриотические организации Одессы почтили мемориальным маршем память героев битвы под Крутами, состоявшейся в 1918 году. В воскресенье вечером активисты прошли по центру города от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Дюку. По пути они выкрикивали политические лозунги, а прибыв на Приморский бульвар, спели гимн и почтили память погибших минутой молчания.

В акции приняли участие около 300 человек. Организаторы говорят: марш прошел мирно, без провокаций и столкновений. "В отличие от прошлых годов и подобных мероприятий, на шествии почти не было факелов. Реакция прохожих была более положительной и приветливой, чем ранее", — рассказали активисты одесской Самообороны. Марширующие скандировали не только традиционные во время таких мероприятий кричалки, но и новые речевки, в которых фигурировали имена столичных и местных политиков.