В Одессе прошло шествие в память о Героях Крут

Сегодня, 20:47

Активисты спели гимн и почтили память погибших минутой молчания

Люди несли флаги и пели гимн. Фото: facebook.com
Люди несли флаги и пели гимн. Фото: facebook.com

Патриотические организации Одессы почтили мемориальным маршем память героев битвы под Крутами, состоявшейся в 1918 году. В воскресенье вечером активисты прошли по центру города от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Дюку. По пути они выкрикивали политические лозунги, а прибыв на Приморский бульвар, спели гимн и почтили память погибших минутой молчания.

В акции приняли участие около 300 человек. Организаторы говорят: марш прошел мирно, без провокаций и столкновений. "В отличие от прошлых годов и подобных мероприятий, на шествии почти не было факелов. Реакция прохожих была более положительной и приветливой, чем ранее", — рассказали активисты одесской Самообороны. Марширующие скандировали не только традиционные во время таких мероприятий кричалки, но и новые речевки, в которых фигурировали имена столичных и местных политиков.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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