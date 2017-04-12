В Одессе проверяют копов из-за потасовок 10 апреля

Сегодня, 15:27

В главк поступили жалобы на действия правоохранителей

В полиции назначили судебное расследование. Фото: od.npu.gov.ua
В полиции назначили судебное расследование. Фото: od.npu.gov.ua

В Главное управление полиции Одесской области поступили жалобы на действия работников Малиновского и Приморского отделов полиции во время проведения на Аллее Славы торжественных мероприятий, посвященных Дню освобождения города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для оценки правомерности действий работников полиции назначено служебное расследование. После его завершения все собранные материалы будут переданы в прокуратуру Одесской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины и дачи правовой оценки всем работникам полиции, несшим службу 10 апреля на Аллее славы", – подчеркнули в полиции.

Напомним, 10 апреля в Одессе между активистами разных политических взглядов возник конфликт, переросший в потасовку. В конфликт вмешалась полиция и задержала около 18 человек. При этом, уверяли активисты "Уличного фронта", полицейские использовали дубинки: одного активиста госпитализировали в больницу с повреждениями спины.
Одесса, жалобы, расследование, начальник, материалы, полицейский, решения, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе проверяют копов из-за потасовок 10 апреля". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

В Одессе в прибрежной зоне обвалилась часть склона

Сегодня, 13:15

С части склона, обвалившейся в нескольких местах, летели каменные глыбы и ракушняк

Одесса

Все подробности масштабного пожара в Одессе: огонь уничтожил 15 дачных домов, люди подозревают поджог из мести

Сегодня, 06:43

Одесситы сетуют, что приводили в порядок дома не один год, а теперь остались только погнутые пламенем металлические каркасы

Одесса

Версия мести: что осталось от сгоревших домов в Одессе и кого подозревают местные

Вчера, 17:53

Владельцы 15 домиков на берегу моря лишились всего имущества и места для летнего отдыха

Происшествия

Сергея Олийныка снова отправили на подписку о невыезде. Фото: соцсети

Скандальное дело киевского патрульного: копа Олийныка снова отстранили от работы

Вчера, 17:19

Патрульному запретили выезжать за пределы Киева и общаться с потерпевшей стороной

Одесса

Парень решил удивить девушку и угнал машину. Фото: pixabay.com

В Одессе подросток угнал с СТО иномарку, чтобы покатать подругу

Вчера, 17:03

Юного нарушителя задержали и передали следователям для дальнейших разбирательств

Одесса

Активисты штурмовали главное полицейское управление Одессы

Вчера, 16:48

К митингующим вышли руководители областной полиции и выслушали требования участников акции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования