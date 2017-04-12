В Одессе проверяют копов из-за потасовок 10 апреля

В Главное управление полиции Одесской области поступили жалобы на действия работников Малиновского и Приморского отделов полиции во время проведения на Аллее Славы торжественных мероприятий, посвященных Дню освобождения города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для оценки правомерности действий работников полиции назначено служебное расследование. После его завершения все собранные материалы будут переданы в прокуратуру Одесской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины и дачи правовой оценки всем работникам полиции, несшим службу 10 апреля на Аллее славы", – подчеркнули в полиции.

Напомним, 10 апреля в Одессе между активистами разных политических взглядов возник конфликт, переросший в потасовку. В конфликт вмешалась полиция и задержала около 18 человек. При этом, уверяли активисты "Уличного фронта", полицейские использовали дубинки: одного активиста госпитализировали в больницу с повреждениями спины.