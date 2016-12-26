В Одессе проводят елочные рейды

Если у продавца нет документов, подтверждающих законный спил растений, а на самих елях нет бирок — ему грозит штраф до 17 тысяч грн и конфискация товара

Одесские правоохранители устраивают рейды по елочным базарам. В преддверии новогодних праздников улицы Одессы превратились в хвойные леса, но большое количество зеленых красавиц не имеют специальных бирок, которые свидетельствуют от том, что дерево спилили законно.

"С целью выявления фактов незаконной реализации хвойных пород деревьев работники полиции постоянно проверяют рынки, места стихийной торговли и торговые объекты", — рассказал начальник патрульной полиции Одессы Сергей Махотин. По словам полицейского, если у продавца нет документов, подтверждающих законный спил растений, а на самих елях нет бирок — ему грозит штраф до 17 тысяч грн и конфискация товара. Незаконно продаваемые ели после конфискации отвозят в районные отделения полиции, а затем передают в Управление торговли Одесского горисполкома, где уже решают, как поступить с зелеными красавицами дальше.

"Все районные администрации и чиновники управления следят, чтобы торговля велась только в отведенных для этого местах", — добавил Махотин, подчеркивая, что и разрешение на торговлю в определенном месте тоже обязательно должно быть у продавца. При этом начальник патрульной полиции попросил не перегружать линию 102 сообщениями о незаконной продаже елей, дескать, в праздничные дни она и так перегружена.

"Обращайтесь в районное отделение полиции — они в состоянии выделить сотрудников, которые разберутся в ситуации", — объяснил Махотин. А вот самостоятельно проверить подлинность елочной бирки можно на сайте ukrforest.com/check, нужно лишь ввести ее номер и серию. Если она настоящая, то появится информация о лесничестве, где ее срубили.