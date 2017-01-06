В Одессе псевдокоммунальщики совершили жестокое убийство

В Шеченковском районе Одессы произошло жестокое убийство. Как рассказали в областном отделении полиции, жертвой преступников стала супружеская пара.

"В дежурную часть поступило телефонное сообщение одессита, о том, что из квартиры его соседей слышны шум и драка, а на лестничной площадке в подъезде кровь. По словам потерпевшей известно, что злоумышленники были одеты в жилеты коммунальщиков и объяснили свой визит проверкой счетчиков. После того, как хозяева открыли входную дверь, затолкнули их в квартиру и связали липкой лентой. Завладев мобильным телефоном, они исчезли в неизвестном направлении", – сообщили правоохранители.

Преступники подвергли своих жертв жестоким побоям, в результате которых 68-летний мужчина от полученных травм скончался. За совершение указанного уголовного преступления полицейские по приметам разыскивают трех мужчин славянской внешности в возрасте 25-27 лет: – Первый – рост 165-170 см, карие глаза, лицо овальное, среднего телосложения, был одет в черную куртку, черные брюки, черную шапку и салатовый жилет коммунальной службы, в руках держал черный планшет.

- Второй – одет в черную куртку, оранжевый жилет коммунальной службы, черные брюки, черную шапку, более точные приметы устанавливаются.

- Третий – одетый во все черное, более точные приметы устанавливаются.